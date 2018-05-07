صور.. وصول مساعد وزير العدل للإسماعيلية لافتتاح محكمة الأسرة

الإسماعيلية – صبرى غانم

وصل منذ قليل، إلى مجمع محاكم محافظة الإسماعيلية، المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار رضا شوكت رئيس محكمة استئناف المنصورة.

كما وصل كل من المستشارين عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم، ومحمود علاء مساعد وزير العدل لجهاز التقنية ومركز المعلومات، نائبين عن وزير العدل، والمستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، نائبا عن النائب العام، كما حضر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع نائبا عن رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية .

‏استقبل الحضور بمجمع محاكم الإسماعيلية، المستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار على عرفان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية .

ومن المقرر، أن يعقد الحضور لقاء مغلقا بقاعة محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ثم يعقبه افتتاح المقر الجديد لمحكمة الأسرة بالإسماعيلية، والذى أقيم مكان محكمة الإسماعيلية القديمة بشارع الجمهورية " الثلاثينى " سابقا بحى أول بعد أن تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وصيانة مقر المحكمة القديمة بالتعاون والتنسيق التام مع المحافظة.