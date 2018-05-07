صور.. مساعدا وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحون محكمة الأسرة

الإسماعيلية – صبرى غانم

افتتح منذ قليل المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار رضا شوكت رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشاران عبد الهادى محروس مساعدا وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم، ومحمود علاء مساعد وزير العدل لجهاز التقنية ومركز المعلومات نائبين عن وزير العدل، محكمة الأسرة الجديدة بالإسماعيلية، بحضور المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية نائبا عن النائب العام، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع نائبا عن رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، واللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة.

‏وكان مساعدا وزيرا العدل حضرا للاسماعيلية، واستقبلهم بمجمع محاكم الإسماعيلية المستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار على عرفان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وتم عقد لقاءا مغلقا بقاعة محكمة الإسماعيلية الابتدائية، أعقبه تكريم عدد من الشخصيات، منهم وزير العدل، ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والمنصورة، والنائب العام، ثم أعقب ذلك افتتاح المقر الجديد لمحكمة الأسرة بالإسماعيلية، والذى أقيم مكان محكمة الإسماعيلية القديمة بشارع الجمهورية " الثلاثينى" سابقا بحى أول، بعدما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وصيانة مقر المحكمة القديمة بالتعاون والتنسيق التام مع المحافظة.