صور .. محافظ الغربية يفتتح وحدة للحضانات بمركز طنطا بالجهود الذاتيه

حيث تم انشاؤها بالجهود الذاتية ومشاركه المجتمع المدنى وتحتوى الحضانات على 12 حضانه تكلفه الحضانه الواحدة 24 ألف جنيه وتحتوى كل حضانه على 5 أجهزة تنفس صناعى وجهاز سباب وتحتوى الحضانات على كبسولة لعلاج الارتقاع الشديد فى نسبه الصفراء فى الدم وتهدف هذه الكبسولة الى تجنب الاثار الجانبيه الخطيرة مثل ضمور المخ والعمى والصمم كما تحتوى احضانات على عدد 15 جهاز لقياس نسبه تشبع الدم بالاكسجين وقياس ضغط الدم وعدد ضربات القلب على مدار اليوم بالاضافه الى الاجهزة الطبيه المساعدة وكافه الاجهزة التأمينية فى حاله انقطاع التيار الكهربى .