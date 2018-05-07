صور .. محافظ الغربية يفتتح وحدة للحضانات بمركز طنطا بالجهود الذاتيه

صور .. محافظ الغربية يفتتح وحدة للحضانات بمركز طنطا بالجهود الذاتيهالإثنين، 07 مايو 2018 02:41 م
افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وحدة حضانات خير الزاد الخيرى بالتعاون مع مؤسسة السنوسى الخيرية بكفر عصام مركز طنطا بتكلفه إجماليه 2 مليون جنيه.
حيث تم انشاؤها بالجهود الذاتية ومشاركه المجتمع المدنى وتحتوى الحضانات على 12 حضانه تكلفه الحضانه الواحدة 24 ألف جنيه وتحتوى كل حضانه على 5 أجهزة تنفس صناعى وجهاز سباب وتحتوى الحضانات على كبسولة لعلاج الارتقاع الشديد فى نسبه الصفراء فى الدم وتهدف هذه الكبسولة الى تجنب الاثار الجانبيه الخطيرة مثل ضمور المخ والعمى والصمم كما تحتوى احضانات على عدد 15 جهاز لقياس نسبه تشبع الدم بالاكسجين وقياس ضغط الدم وعدد ضربات القلب على مدار اليوم بالاضافه الى الاجهزة الطبيه المساعدة وكافه الاجهزة التأمينية فى حاله انقطاع التيار الكهربى .
كما يوجد بها أيضا مخزن للادوية وجميع المستلزمات الطبيه وكذا أطباء مقيمين واستشارين ، كما تفقد محافظ الغربية دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والتى تستقبل جميع المسنين وتقدم لهم الرعاية الكاملة من اقامه واعاشة بالمجان من كافه المحافظات على مستوى الجمهورية
وخلال زيارة المحافظ اطمأن على حسن أداء الخدمات التى تقدم للمقيمين بالدار ، ثم تفقد دار االرعاية الاجتماعية للبنات الايتام وذوى الاحتياجات الخاصه والتى تقدم كافه الخدمات من رعايه واقامه واعاشة بالمجان .
وفى نهاية الزيارة قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على العمل بالجمعية وأشاد بالتعاون والتكاتف بين الشعب المصرى والذى يتمثل فى التنسيق والتعاون بين المجتمع المدنى والجهاز التنفيذى باقامه مشروعات خدمية لصالح المواطنين .
وأكد على دعمه الدائم للمشروعات الخدمية التى تعمل على راحة المواطنين وتوفير الرعايه لهم ، رافق المحافظ العقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية وتغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا.
الوحده من الداخل
محافظ الغربيه يفتتح وحده حضانات بالجهود الذاتيه
محافظ الغربيه يفتتح وحده حضانات بكفر عصام بالجهود الذاتيه
محافظ الغربيه يفتتح وحده حضانات بكفر عصام
وحدة حضانات بالجهود الذاتية
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