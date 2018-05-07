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صور.. رصف الشوارع بقلين واستكمال تركيب أعمدة الإنارة للإسكان الاجتماعى

الإثنين، 07 مايو 2018 07:16 م
صور.. رصف الشوارع بقلين واستكمال تركيب أعمدة الإنارة للإسكان الاجتماعى رصف الشوارع بقلين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، أعمال رصف طريق قلين دسوق ووضع طبقة الأسلفت النهائية، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة لعمارات الإسكان الاجتماعى، تنفيذاً لتكليفات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيا.

 قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، وذلك عقب الانتهاء من التجريف والتمهيد ووضع طبقه السن وإنشاء صفايات مطر ورفع بيارات الصرف الصحى للإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بالمنطقة والتأكد من سلامة البنية التحتية "خطوط المياه، والصرف الصحى، والتليفونات، والغاز الطبيعى”.

وتابعت مسعود، أعمال استكمال إنارة طريق قلين دسوق وجارى تركيب ٣٢ عمود أمام عمارات الاسكان الاجتماعى، وذلك من خلال صندوق الخدمات بالمحافظة وجارى استكمال باقى الاعمدة.

 

أعمال رصف الطرق بقلين
أعمال رصف الطرق بقلين

 

جانب من أعمال الرصف بمدينة قلين
جانب من أعمال الرصف بمدينة قلين

 

رصف الشوارع بمدينة قلين
رصف الشوارع بمدينة قلين

 

 


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