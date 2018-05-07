صور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد الامتحانات العملية لطلاب طب الأسنان

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، الامتحانات العملية بالأقسام المختلفة لطلاب كلية طب الأسنان، وذلك خلال زيارته للكلية لتفقد التوسعات الجديدة بمبنى العيادات بالكلية.

رافقه خلال الزيارة الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، الدكتور محمد عبد المنعم رئيس قسم جراحة الفم، وقام رئيس الجامعة بسؤال الطلاب عن مستوى الامتحان لاستطلاع آرائهم حول مستوى الامتحان لدى الطلاب.

جدير بالذكر أن الامتحانات العملية تتم حاليا بالكلية، كما سيتم إجراء الامتحانات النظرية بدءا من 12 مايو وتنتهى 1 يوليو 2018 م.



صورة لرئيس جامعة المنصورة اثناء تفقد الامتحانات



صورة رئيس الجامعة اثناء تفقد الامتحانات



صورة رئيس جامعة المنصورة اثناء تفقد الامتحانات العملية



رئيس جامعة المنصورة وعميد اسنان اثناء تفقد الامتحانات



رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانان العملى باسنان المنصورة