صور.. رئيس جامعة أسوان يستقبل دبلوماسى ليبى لتسجيل درجة الدكتوراه فى الإعلام

أسوان - صلاح المسن

استقبل الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم، بمقر الجامعة بصحارى الدبلوماسى الليبى عبدالرازق مختار فرج، وذلك لتسجيل درجة الدكتوراه بقسم الإعلام بكلية الآداب،وحضر اللقاء الدكتور شكرى حسين القنتيرى عميد كلية الآداب بجامعة أسوان والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكدت جامعة أسوان، فى بيان أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها رئيس الجامعة لاستقطاب طلاب ودارسين وافدين من أشقائنا من الدول العربية و الإفريقية.

وأوضحت الجامعة أن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أكد على أهمية الطلاب الوافدين وأن الجامعة تشهد طفره تعليمية وإنشائية فى مختلف الكليات.



رئيس جامعة أسوان يستقبل دبلوماسي ليبي



رئيس جامعة أسوان يستقبل دبلوماسي ليبي



رئيس جامعة أسوان يستقبل دبلوماسي ليبي

رئيس جامعة أسوان يستقبل دبلوماسي ليبي