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الإثنين، 07 مايو 2018 02:57 م
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صور.. خروج 40 حافلة تقل إرهابيين من ريف دمشق إلى شمال سوريا

الإثنين، 07 مايو 2018 02:05 م
صور.. خروج 40 حافلة تقل إرهابيين من ريف دمشق إلى شمال سوريا خروج المسلحين من الغوطة
دمشق(أ ش أ)
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أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، أنه تم البدء بتجهيز 40 حافلة جديدة تقل الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا إلى جرابلس بشمال سوريا، لليوم الخامس على التوالى، تمهيدا لإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية جنوب دمشق.

وأشارت الوكالة، إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التى تنفذها وحدات من الجيش العربى السورى على الأطراف الشمالية للحجر الأسود تمهيدا لإعلان منطقة جنوب دمشق خالية من الإرهاب، وأنه يتم تجميع الحافلات عند مفرق بلدة بيت سحم لتسييرها فى قافلة واحدة إلى شمال سوريا بعد تفتيشها.

يذكر أنه تم أمس تجهيز 62 حافلة ليصبح عدد الحافلات التى تم إخراجها فى الأيام الأربعة الماضية 171 عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك فى قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربى السورى.

 

خروج المسلحين
خروج المسلحين

 

مواطن سورى
مواطن سورى

 

جانب من خروج المسلحين
جانب من خروج المسلحين

 

حافلات تقل مسلحين
حافلات تقل مسلحين

 

جانب من الحافلات
جانب من الحافلات

 

حافلات سوريا
حافلات سوريا

 

أهالى المسلحين
أهالى المسلحين

 

أقارب المسلحين
أقارب المسلحين

 

جانب من الحافلات
جانب من الحافلات

 

طفلة سورية
طفلة سورية

 

جانب من الأطفال السوريين
جانب من الأطفال السوريين

 


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