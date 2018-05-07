صور .. جامعة أسوان تشارك بالمعرض التعليمى بدولة الكويت

صور .. جامعة أسوان تشارك بالمعرض التعليمى بدولة الكويتالإثنين، 07 مايو 2018 03:49 م
جامعة أسوان تشارك بالمعرض التعليمي بدولة الكويت
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شاركت جامعة أسوان،اليوم الإثنين فى فعاليات المعرض التعليمي بدولة الكويت الشقيق.
وأكدت جامعة أسوان،فى بيان لها أن المشاركة تأتى فى إطار جذب طلاب وافدين إلى جامعة أسوان،وذلك بعد الإقبال الذي شهدته كليات الجامعة فى العام الجامعي 2017/2018.
كما أوضحت جامعة أسوان،أنها شاركت فى افتتاح فعاليات المعرض التعليمي بالكويت، الذى حضره السفير المصرى بالكويت ووزير التعليم العالي بدولة الكويت الشقيق والدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان.
فعاليات المعرض التعليمي بالكويت
جامعة أسوان تشارك بالمعرض التعليمي بدولة الكويت الشقيق
افتتاح فعاليات المعرض التعليمي
المشاركة تأتي في إطار جذب طلاب وافدين
جانب من المعرض
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