صور .. جامعة أسوان تشارك بالمعرض التعليمى بدولة الكويت

أسوان - صلاح المسن

شاركت جامعة أسوان،اليوم الإثنين فى فعاليات المعرض التعليمي بدولة الكويت الشقيق.

وأكدت جامعة أسوان،فى بيان لها أن المشاركة تأتى فى إطار جذب طلاب وافدين إلى جامعة أسوان،وذلك بعد الإقبال الذي شهدته كليات الجامعة فى العام الجامعي 2017/2018.

كما أوضحت جامعة أسوان،أنها شاركت فى افتتاح فعاليات المعرض التعليمي بالكويت، الذى حضره السفير المصرى بالكويت ووزير التعليم العالي بدولة الكويت الشقيق والدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان.