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الإثنين، 07 مايو 2018 02:00 م
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صور.. تحرير 26 محضر مخالفات تموينية بمدينة المراغة بسوهاج

الإثنين، 07 مايو 2018 01:16 م
صور.. تحرير 26 محضر مخالفات تموينية بمدينة المراغة بسوهاج حملات مرافق بالمراغة
سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج انه تم تحرير 26 محضر مخالفات تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمركز ومدينة المراغة، واستمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنطاق المركز، يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل والرقابة على الاسواق استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم .

وشدد عبد المنعم فى بيان على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى حملات النظافة ورفع الاشغالات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن السوهاجى.

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة إن الوحدة المحلية قامت بحملات مكبرة لرفع الاشغالات بالمدينة والوحدات القروية التابعة، كما تم القيام بحملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق بالاشتراك مع مكتب تموين المراغة، والصحة، والطب البيطرى ومكتب العمل والتفتيش المالى والإدارى.

أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر مخالفات تموينية متنوعة، عبارة عن 5 محاضر تموينية منها 4 عدم إعلان عن أسعار و 1 محضر تجميع، 2 شيكارة دقيق مدعم، و 8 مزاولة مهن بدون ترخيص، وإخطارات أمن صناعى، و 13 مخالفة صحية وعدم تواجد شهادات صحية وعرض سلع خارج محل البيع.

كما تم رفع الاشغالات من شارعى عبدالمنعم رياض، وأحمد بدوي، وتم القيام بأعمال النظافة بشوارع المدينة ابتداء من طريق سوهاج/أسيوط ،وشارع النيل وشارع المرور، والشباب وتم رفع أحد الأكشاك الكبيرة التى كانت تعوق المرور ببعض شوارع المدينة ووضعها فى أماكن مناسبة.

 

حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة (1)
حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة 

 

حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة (5)
حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة

 

حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة (7)
حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة 

 

حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة (9)
حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة

 

حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة (10)
حملات تموينية ورفع الاشغالات بالمراغة 

 


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