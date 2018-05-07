صحيفة سعودية: فلسطين قضية العرب المركزية والجهود المبذولة لإرجاع الحق لأصحابه

الرياض (أ ش أ)

قالت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الإثنين، إن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للعرب والمسلمين، وأن الجهود المبذولة والتى سوف تبذل هدفها إرجاع الحق لإصحابه والوصول إلى سلام عادل".

وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (قضية لا تُنسى) "على الرغم من أن قضايانا العربية والإسلامية متشعبة ما بين اللحاق بركب الحضارة ومعالجة المشكلات القائمة فعلاً، إلا أن ذلك لم ولن ينسنا قضيتنا المركزية دون منازع، القضية الفلسطينية، والتى تعتبر الأطول دون حل فى التاريخ الحديث وربما القديم أيضاً، لها سبعون عاماً بالتمام والكمال بين شد وجذب ومعاهدات سلام لم تتحقق إلى يومنا، ولا توجد أى بوادر باتجاه الحل كما يبدو، بل على العكس فإن التعقيدات زادت أكثر مما كانت عليه ما يصعب الوصول إلى سلام شامل وعادل كما نعرفه وتعرفه أمم البسيطة".

وأضافت " وعلى الرغم من أن الحل واضح وجلى وممكن التنفيذ إلا أن ظروف تنفيذه واقعاً لم تكن ملائمة لإسرائيل على الدوام، ولا نعتقد أنها ستكون ملائمة إلا كما تراها إسرائيل وتحقق لها مصالحها وحدها دون الطرف الآخر ما يجعل من السلام منالاً بعيداً، ولكن هذا يجب أن لا يفتَّ فى عضدنا فنحن أصحاب حق لا يمكن التنازل عنه بأى حال من الأحوال، وبالتإلى فإن الجهود المبذولة والتى سوف تُبذل هدفها إرجاع الحق لأصحابه، فنحن لا نطالب إلا بما هو لنا لا أقل ولا أكثر رغم كثرة العقبات وندرة الحلول رغم بساطتها ومشروعيتها".

وتابعت الصحيفة قائلة " إن المملكة ومنذ مرحلة التأسيس وضعت القضية الفلسطينية أولوية فى سياستها لا تحيد عنها، فهى أكبر داعم للقضية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا أمر غير قابل للمزايدة عليه، فهو يمثل حقيقة ثابتة على مر الحقب الزمنية".

وأكدت الصحيفة فى ختام افتتاحيتها أن القضية الفلسطينة قابلة للحل ، حال توفرت العدالة وتوفرت الإرادة الحقيقية التى تصبو إلى الوصول إلى حق عادل شامل يعيد الحقوق لأصحابها ويمكن إسرائيل من سلام دائم، ولنا فى المبادرة العربية للسلام أفضل الحلول".