شاهد.. استهداف التحالف العربى لعناصر حوثية قبالة الحدود السعودية

شاهد.. استهداف التحالف العربى لعناصر حوثية قبالة الحدود السعوديةالإثنين، 07 مايو 2018 07:16 م
العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى
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عرض العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى، فيديوهات لاستهداف ومهاجمة عناصر حوثية إرهابية قبالة الحدود السعودية، بالإضافة إلى استهداف ومهاجمة مستودع قيادة وسيطرة بفج عطان، صنعاء.
وأشار المتحدث باسم التحالف العربى، خلال مؤتمر صحفى، عبر فيديو بثه بالمؤتمر، إلى استهداف ومهاجمة موقع عسكرى للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بالإضافة إلى استهداف ومهاجمة قناص.
وذكر المالكى، أنه تم نزع ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثى لتهديد الملاحة الدولية.
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