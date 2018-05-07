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سعد الحريرى: اللبنانيون قالوا كلمتهم بالانتخابات.. وأشعر براحة من نتائجها

الإثنين، 07 مايو 2018 03:55 م
سعد الحريرى: اللبنانيون قالوا كلمتهم بالانتخابات.. وأشعر براحة من نتائجها سعد الحريرى
كتبت مريم بدر الدين
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن الانتخابات اللبنانية هى من أهم إنجازات حكومته، لافتًا إلى أنه يشعر براحة من النتائج.

وكتب الحريرى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أهم إنجاز إلى كحكومة أننا حققنا قانون الانتخابات، وبرأى ليس مهماً أى قانون المهم الناس، وأنا مرتاح للنتائج".

وتابع: "اللبنانيون قالوا كلمتهم، بالنسبة لتيار المستقبل ومرشحيه كانت الـ"نعم" واضحة.. نحن انتصرنا على كل الجبهات بإرادة الجمهور العريض الذى يستطيع أن يرفع رأسه بالإنجاز العظيم والكبير الذى حققه".

وأضاف: "أمامنا مرحلة جديدة وتحديات كبيرة وأنا على رأس تيار المستقبل مستمر بقيادة كل هذه التحديات على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والإنمائى".

واستطرد قائلا: "الانتخابات بالنسبة إليّ محطة انتهت، جمهورنا هو الأساس فى وجه كل الاختراقات وهو الأساس لكى يبقى تيار المستقبل تيار الاعتدال فى كل لبنان".

وقال: "أنا سأظل حليف الرئيس عون لأن هذا التحالف يؤمن الاستقرار، وأكبر إنجاز فعلته هذه الحكومة هو هذه الانتخابات، وأنا ليس لدى أى مشكلة مع النتائج، بالنسبة اليّ التوافق السياسى وانتخاب الرئيس عون هو الذى حصن البلد".

واختتم كلامه قائلا :"ثقتى كبيرة بالناس بالرغم من كل الاعتبارات وثقتكم بى شخصيا ميدانية أضعها على صدرى وخارطة طريق أمشى بها بإذن الله.. أمد يدى إلى كل لبنانى ولبنانية شارك فى الانتخابات، لكى نحافظ على الاستقرار وإيجاد فرص عمل".

 

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

 


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