رى أسيوط ينظم ورشة عمل رفع الوعى المائى لروابط مستخدمى المياه لترشيد استخدامها

أسيوط ضحا صالح

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بكافة الأشكال الممكنة بالتنسيق بين كافة المديريات والقطاعات المعنية والمؤسسات والهيئات الأهلية والخاصة.

وأشار فى بيان إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لاستغلال الموارد المتاحة بإعادة استخدام مياه الصرف لتكون صالحة للرى عن طريق استخدام تقنية المعالجة الثلاثية فى محطات الصرف الصحى فضلاً عن التوسع فى استخدام الآبار بما لا يضر بالمخزون الجوفى للمياه بالإضافة إلى الحفاظ على المياه النظيفة بكافة الطرق الممكنة من بينها تحرير محاضر بيئة للمخالفين لسد الفجوة الموجودة بين الاستهلاك الفعلى للمياه وكمية المياه المتاحة لدينا من المصادر الطبيعية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى ورشة عمل "رفع الوعى المائى لروابط مستخدمى المياه بمحافظة أسيوط" التى نظمتها وزارة الرى والموارد المائية بمقر مديرية الرى بأسيوط.

تناولت الورشة رفع الوعى المائى لروابط مستخدمى المياه بالمحافظة وعرض مشكلات الروابط وإجراء حلقة نقاشية، وتوعية الروابط بالحفاظ على المياه المستخدمة فى الزراعة بحضور مسئولى الروابط وعدد من مهندسى الرى ومديرو عموم الإرشاد الزراعية وحماية الأراضى.

وتابع السكرتير العام أن لدينا عجز فعلى بين كمية المياه الموجوده والمتاحة والكمية المستهلكة رغم أن كمية المياه المنتجة لمياه الشرب أكبر بكثير من احتياجات المواطنين طبقاً للإحصائيات والتعداد السكانى وهذا يدل على وجود هدر للمياه وفجوة بين كمية المياه المنتجة والمستهلكه نظراً لسوء استخدام المياه مطالباً المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم إهدارها فى غير الغرض المخصص لها كالرش أمام المنازل والمحلات وغسيل السيارات فى الشوارع حيث تعمل المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع إدارة البيئة فى تحرير محاضر للمخالفين.

وأضاف المهندس ياسر قطب رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى بالقاهرة أن روابط مستخدمى المياه لها دور كبير فى ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع وزارتى الرى والزراعة مشيراً إلى تنفيذ هذه الورش بمحافظات الصعيد "بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان" لروابط مستخدمى المياه التى تنقسم إلى 2200 من الروابط للترع الفرعية و2400 من الروابط للمساقى الخصوصية.

وأوضح رمضان كمال وكيل وزارة الرى بأسيوط أننا نعمل بالتعاون مع المواطنين وروابط مستخدمى المياه على مواجهة التحديات خلال الفترة الحالية من محدودية موارد المياه نظراً لتلوث المجارى المائية سواء بالمواد الصلبة أو الصرف الصحى بالإضافة إلى نقص الوعى لدى المواطن فى استخدام مياه الشرب والتعديات على المجارى المائية سواء بالتلوث أو البناء عليها فضلاً عن العمل على اختيار محاصيل ذات عائد للمزارع وتستخدم كميات مياه أقل بالتعاون مع وزارة الزراعة مشيراً إلى العمل على تطهير الترع والمجارى المائية وحل كافة المشاكل التى تواجه تلك الروابط والمزارعين بمراكز المحافظة لتسهيل وصول المياه إليهم.

وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة إلى التعاون الهام والمثمر بين مديريتى الزراعة والرى والإدارة المركزية للموارد المائية فى كافة القطاعات خاصة التى تتعلق بترشيد استهلاك المياه واستنباط سلالات وأصناف جديدة غير شرهة فى المياه طبقاً لاسترتيجية التنمية الزراعية المستدامة المنبثقة من استراتيجية مصر 2030 لافتاً إلى الدور الهام لروابط المياه بكافة مراكز وقرى المحافظة مطالباً بتطبيق وتنفيذ طرق الرى الحديثة والرى الليلى والعمل على تطهير كافة الترع والمساقى الخصوصية بصفة دورية لترشيد استهلاك المياه وترشيدها.

وطالب المهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط بعقد عدة ندوات فى القرى والنجوع بالتعاون بين الرى والزراعة والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والروابط لنشر الوعى والتوعية والإرشاد فى الرى واستخدام المياه بطريقة أفضل مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية بين كافة فئات المجتمع فى الحفاظ على كميات المياه المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة.

حضر الورشة المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة ، والمهندس ياسر قطب رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى بالقاهرة ، المهندس رمضان كمال رئيس الإدارة المركزية للرى بأسيوط ، المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة ، المهندس نبيل الطبى رئيس مركز ومدينة أسيوط ، المهندسة منى زغلول مدير عام المتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للتوجيه المائى، والمهندس حسام عبدالعزيز مدير عام التطوير بمصر الوسطة والمنيا ، والمهندس مجدى إبراهيم مدير التوجيه المائى بالمنيا ، والمهندس عبداللطيف أحمد مدير عام الرى بأسيوط ، وعدد من قيادات الرى والصرف وتوزيع المياه.