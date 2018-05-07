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الإثنين، 07 مايو 2018 03:48 م
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رابطة خريجى جامعة الفيوم يعقدون اجتماعهم ويدرسون إقامة مؤتمر سنوى

الإثنين، 07 مايو 2018 03:07 م
رابطة خريجى جامعة الفيوم يعقدون اجتماعهم ويدرسون إقامة مؤتمر سنوى جانب من الاجتماع
الفيوم – رباب الجالي
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شهد الدكتور أشرف عبد الحفيظ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع الدورى الشهرى لمجلس إدارة رابطة خريجى الجامعة بحضور أعضاء المجلس من السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس.

 

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور شملت التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لإمكانية أداء فترة الخدمة العامة لخريجى جامعة الفيوم بالجامعة، بالإضافة إلى مناقشة دراسة الإمكانيات المتاحة لخدمة الخريجين من خلال تقديم دورات تدريبية وبعض الخدمات الصحية لهم وكذلك دراسة إقامة المؤتمر السنوى الأول لخريجى جامعة الفيوم.


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