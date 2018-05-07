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رئيس مركز الزرقا يستعرض المشروعات المنفذة قبل عيد دمياط القومى

الإثنين، 07 مايو 2018 03:00 ص
رئيس مركز الزرقا يستعرض المشروعات المنفذة قبل عيد دمياط القومى محافظة دمياط - أرشيفية
دمياط-معتز الشربينى
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قال محمود بريك رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط إن مركز الزرقا شهد العديد من المشروعات خلال العام المالى 2017/ 2018، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات قبل عيد دمياط القومى 8 مايو الجارى بدعم كامل من الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط. 

 وأشار محمود بريك فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم تنفيذ أعمال رصف بقيمة 10 ملايين  جنيه شملت الكاشف الجديدة وكفر المياسرة، شرمساح، ميت الخولى، كما تم تنفيذ أعمال تغطية ترع ومصارف بقيمة 2 مليون جنية من خطة 2017، 2018لا منه مدخل قرية الباز بالطريق الحدودى وكفر تقى ومدينة الزرقا وميت الخولي.

وأضاف بريك وفى قطاع الكهرباء تم إحلال وتجديد محطة محولات تابعة لهندسة كهرباء الزرقا، كما تم رفع كفاءة ودعم مهمات الإنارة بتكلفة قدرها 1/2 مليون جنيه.

 وفى مجال الإسكان تم بناء 8 عمارات سكنية أوشكت على الانتهاء فى قرية دقهلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى  وكذلك عمل مجسات لبناء 18 عمارة أخرى بكوبرى البخارى وارض نادى المعلمين وشرمساح.

وأضاف بريك وفى قطاع المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال التعليم تم إحلال وتجديد مدرسة الشهيد احمد عيسى بكفر المياسرة بتكلفة 6 مليون جنية وإحلال وتجديد مدرسة دقهلة الابتدائية المشتركة بتكلفة 6.5 مليون جنية، وإنشاء مدرسة إسماعيل عبده بالكاشف الجديد والتى سيتم افتتاحها العام القادم بتكلفة 9.180 مليون، كما تم توسعة مدرسة الإعدادية بنين بقرية دقهلة بتكلفة مليون و50 ألف جنية، وكذلك إحلال وتجديد مدرسة الإعدادية بنين بسيف الدين بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأشار بريك وفى مجال الصرف الصحى تم تنفيذ واستلام محطة صرف قرية الباز بتكلفة 99.700 جنية، ومحطة رفع  وصرف صحى قرية السلام وعلى الدين وتم الانتهاء من العمل بتكلفة 25 مليون جنيه.


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