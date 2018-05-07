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رئيس جامعة المنصورة يتفقد أحدث غرفة عمليات بمركز الدكتور محمد غنيم

الإثنين، 07 مايو 2018 09:06 م
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أحدث غرفة عمليات بمركز الدكتور محمد غنيم مركز الدكتور محمد غنيم
الدقهلية شريف الديب
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تفقد الدكتور محمد حسن القناوى  رئيس جامعة المنصورة غرفة العمليات الجديدة بمركز الدكتور محمد غنيم  لجراحة الكلى والمسالك البولية  والتى تعد أحدث غرفة عمليات بالمركز والجامعة و سيتم تشغيلها خلال بداية الأسبوع القادم  لاجراء الجراحات المختلفة لتقليل قوائم  انتظار العمليات الجراحية للمرضى والأطفال.

 

مركز الدكتور محمد غنيم (1)

رافقه خلال الزيارة الدكتور باسم صلاح مدير المركز ، الدكتور أيمن الرفاعى نائب مدير المركز ، و محمد كيوان أمين المركز.

وأكد الدكتور باسم صلاح أن  غرفة العمليات الجديدة  تم تنفيذها فى اطار عملية التطوير الشاملة للمنظومة الطبية ليتمكن المركز من تقديم رسالته الطبية  على أعلى مستوى واجراء الجراحات المختلفة  والعمل على القضاء على قوائم الانتظار الطويلة نظرا للأعداد المتزايدة من المرضى كل عام  بتكلفة اجمالية بلغت 10 مليون جنيه.

 

مركز الدكتور محمد غنيم (2)

وأضاف أن غرفة العمليات الجديدة تعد أحدث غرفة عمليات داخل المنظومة الطبية على مستوى المستشفيات والمراكز الطبية وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الجراحية  المختلفة واستخدام أحدث التقنيات  التى تمكن الجراح ن الاضطلاع على كافة التقارير أثناء اجراء العمليات كما يمكن بث مباشر لتدريب شباب الأطباء لنقل الخبرات الطبية الجراحية كما تم مراعاة عوامل مكافحة العدوى والأمان للمريض .

مركز الدكتور محمد غنيم (3)

و أشاد الدكتور محمد القناوى بالمستوى المتميز والكفاءة الطبية لمركز الكلى واستخدام أحدث التجهيزات الطبية مشيرا  أن وحدة العمليات الجديدة تأتى فى اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير المنظومة الطبية و تحسين مستوى الخدمة الطبية بشكل أكبر والارتقاء بالخدمات واستخدام احدث التجهيزات والمعدات والأساليب  الطبية كما تعد غرفة العمليات الجديدة  اضافة للمنظومة الطبية بالمركز والتى ستعمل على تطوير الخدمة الطبية  والارتقاء بها والقضاء على قوائم الانتظار  والتى تمتد لأكثر من ثلاث سنوات نظرا لثقة المرضى بالمستوى المتميز للخدمات الطبية المقدمة من المركز .

 

مركز الدكتور محمد غنيم (4)

 

مركز الدكتور محمد غنيم (5)
 

مركز الدكتور محمد غنيم (6)
 

مركز الدكتور محمد غنيم (7)
 
 
 

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