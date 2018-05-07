خفر السواحل الليبى: إنقاذ 98 مهاجرا غير شرعى شمال القرة بوللى

خفر السواحل الليبى: إنقاذ 98 مهاجرا غير شرعى شمال القرة بوللىالإثنين، 07 مايو 2018 12:35 ص
هجرة غير شرعية ـ أرشيفية
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تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الأوسط نقطة الخمس (الزورق زوارة ) من إنقاذ عدد (98) مهاجر غير شرعي، من بينهم (9) نساء، و(3) أطفال, كانوا على متن قارب مطاطي.
وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل الليبى العميد أيوب قاسم، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، ان المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات تونسية، وجزائرية، ومغربية، وجامبية، وعدد (4) ليبيين من بينهم إمراة وزوجها، وعدد (1) سوري من أم ليبية.
واكد العميد أيوب قاسم ان عملية الإنقاذ تمت (29) ميل شمال القره بوللي، موضحا انه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، مشيرا الى انه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى لوء الهجرة غير الشرعية سوق الخميس.
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