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خارجية الاحتلال الإسرائيلى: باراجواى تنقل سفارتها إلى القدس أخر الشهر الجارى

الإثنين، 07 مايو 2018 06:22 م
خارجية الاحتلال الإسرائيلى: باراجواى تنقل سفارتها إلى القدس أخر الشهر الجارى بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
(رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن باراجواى ستنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس بنهاية مايو ، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.

وقال عمانوئيل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية فى بيان "يعتزم رئيس باراجواى أوراسيو كارتيس المجيء إلى إسرائيل بنهاية الشهر لافتتاح سفارة فى القدس"، لكن وزارة الخارجية فى باراجواى قالت إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ مثل هذا القرار.

 

 


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