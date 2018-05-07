خارجية الاحتلال الإسرائيلى: باراجواى تنقل سفارتها إلى القدس أخر الشهر الجارى

خارجية الاحتلال الإسرائيلى: باراجواى تنقل سفارتها إلى القدس أخر الشهر الجارىالإثنين، 07 مايو 2018 06:22 م
بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
إضافة تعليق
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن باراجواى ستنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس بنهاية مايو ، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.
وقال عمانوئيل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية فى بيان "يعتزم رئيس باراجواى أوراسيو كارتيس المجيء إلى إسرائيل بنهاية الشهر لافتتاح سفارة فى القدس"، لكن وزارة الخارجية فى باراجواى قالت إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ مثل هذا القرار.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد
خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة