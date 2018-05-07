حسن نصر الله: نتيجة الانتخابات اللبنانية تعد انتصارا كبيرا لخيار المقاومة

بيروت (رويترز)

قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله ، يوم الاثنين، إن نتائج الانتخابات اللبنانية تعد "انتصارا سياسيا ومعنويا كبيرا لخيار المقاومة" فى إشارة إلى حزب الله وحلفائه الإقليميين.

وفى خطاب تلفزيونى بعد يوم من أول انتخابات نيابية تجرى فى البلاد منذ تسع سنوات قال نصر الله "نستطيع أن نحكى اليوم بدرجة عالية من اليقين أن الحضور النيابى الذى أفرزته هذه الانتخابات ...يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية المقاومة وهذا الخيار الاستراتيجى ولحماية المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة".