حسن نصر الله: نتيجة الانتخابات اللبنانية تعد انتصارا كبيرا لخيار المقاومة

حسن نصر الله: نتيجة الانتخابات اللبنانية تعد انتصارا كبيرا لخيار المقاومةالإثنين، 07 مايو 2018 05:16 م
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى
إضافة تعليق
قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله ، يوم الاثنين، إن نتائج الانتخابات اللبنانية تعد "انتصارا سياسيا ومعنويا كبيرا لخيار المقاومة" فى إشارة إلى حزب الله وحلفائه الإقليميين.
وفى خطاب تلفزيونى بعد يوم من أول انتخابات نيابية تجرى فى البلاد منذ تسع سنوات قال نصر الله "نستطيع أن نحكى اليوم بدرجة عالية من اليقين أن الحضور النيابى الذى أفرزته هذه الانتخابات ...يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية المقاومة وهذا الخيار الاستراتيجى ولحماية المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة".
إضافة تعليق
محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد
خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة