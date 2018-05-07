جامعة طنطا تشارك فى ملتقى الكويت الأول للتعليم تحت شعار التعليم مسيرة حياة

الغربية - أحمد زيادة

يشارك الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى الشامى، مدير العلاقات الدولية بالجامعة فى ملتقى الكويت للتعليم فى دورته الأولى الذى تنطلق فعالياته اليوم ويستمر على مدار 3 أيام تحت شعار "التعليم مسيرة حياة " .

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور حامد العازمى وزير التربية والتعليم العالى بالكويت، وبالتعاون مع جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب، بمشاركة 8 جامعات مصرية والمؤسسات المعنية بالتعليم المحلية والخارجية، وتشارك جامعة طنطا، فى فعاليات ملتقى الكويت الأول للتعليم تحت شعار "التعليم مسيرة حياة "



جامعة طنطا تشارك بالملتقى التعليمى بالكويت



جامعة طنطا تشارك بالملتقى التعليمى بالكويت



جامعة طنطا تشارك بالملتقى التعليمى بالكويت



جامعة طنطا تشارك بالملتقى التعليمى بالكويت



جامعة طنطا تشارك بالملتقى التعليمى بالكويت