تنفيذ 502 حكما قضائيا وضبط 22 قضية تموينية فى حملة أمنية بأسوان

أسوان ندى سليم

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، 502 حكما فضائيا، من بينهم 116 حكم حبس جزئى، و 34 حكم حبس مستأنف، و 263 حكم غرامات، و86 مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 304 مخالفة متنوعة، حيث تم رفع 196 حالة اشغالات بالطريق العام، نتج عنها 106 من مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة، فضلا عن 2محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 22 قضية تموينية، من بينهم قمح فاسد وغير طالح للاستهلاك الآدمى، و8 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، 6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، فضلا عن ضبط 2 مخالفات بالمخابز البلدية، و3 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر، كروت شحن".

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 542 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة دائرة قسم مركز شرطة دراو، وفى مجال القيادة تحت تأثير المخدر، أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى "مخدر الحشيش والبانجو- اقراص مخدرة"، كما تم ضبط سيارة بدون ترخيص، وتحرير 115 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى 63 مخالفة .

كما تم تحرير 105مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 60 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة .