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الإثنين، 07 مايو 2018 10:31 ص
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تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات بينهم 4 لصالح الرى والزراعة بالمنوفية

الإثنين، 07 مايو 2018 10:34 ص
تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات بينهم 4 لصالح الرى والزراعة بالمنوفية حملة إزالة - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حمله تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، وبرئاسة قيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ‏والأراضى الزراعية بدائرة المديرية.

أسفرت الحملة، عن تنفيذ 1 قرار تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 5 ‏قرارات تعدى على منافع الري، 1 قرار تعدى على منافع الطرق، 1 قرار تعدى على منافع السكة الحديد، 1 ‏قرار تعدى على أملاك الدولة، و7 قرارات وحدة محلية، بإجمالى  5 قيراط وبمساحة 959 متر تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

‏وفى نفس السياق، تمكنت المديرية من تنفيذ قرارات تعديات على منافع الرى والزراعة بمركز الباجور، وذلك ‏بناءً على التنسيق الذى تم بالمنطقة المركزية العسكرية بالعباسية القاهر،ة بشأن تنفيذ قرارات الإزالة بالمحافظة، لتنفيذ ‏قرارات لصالح الرى والزراعة بدائرة مركز شرطة الباجور بالقرار رقم 1509 لسنة 2015، والقرار رقم 1710 لسنة ‏‏2013، و القرار رقم 1711 لسنة 2013، الصادرة لصالح الرى، والقرار رقم 297 لسنة 2013 الصادر لصالح الزراعة ضد " ج ع.ق " دائرة مركز الباجور، والمخالفة محل التنفيذ عبارة عن صالة أفراح  وسور وزراعة منافع بإجمالى مساحة 397 متر، وقامت قوات مشتركة من المديرية والأمن المركزى وعناصر القوات المسلحة بمرافقه الجهات المعنية وتم تنفيذ القرارات تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2899  إدارى مركز الباجور لسنة 2018 .

 


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