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تموين المنوفية: توريد 78 ألفا و245 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

الإثنين، 07 مايو 2018 04:00 ص
تموين المنوفية: توريد 78 ألفا و245 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة قمح
المنوفية _ محمد فتحى
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أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن إجمالى ما تم توريده منذ فتح باب التوريد وحتى الآن من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 78 ألف و245 طنا، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وشدد، على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ علية يعتبر أمن قومى.

ومن جانبه أعلن الدكتور حمدى جامع مدير مديرية الزراعة بالمنوفية عن أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام 124224 فدان مقابل 113111 فدانا العام الماضى.

وأضاف مدير مديرية الزراعة أنه تحدد سعر الأردب هذا العام من 570 حتى 600 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة مقارنة بالموسم الماضى 555 حتى 575 للأردب، وأن متوسط إنتاج الفدان العام الماضى 21.35أردب /فدان.


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