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تعرف على نسب السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين فى بنى سويف

الإثنين، 07 مايو 2018 05:00 ص
تعرف على نسب السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين فى بنى سويف مولد السيدة حورية ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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تحتفل الطرق الصوفية ببنى سويف فى الأسبوع الأخير من شهر شعبان  بمولد السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين، وتوافق الليلة الكبيرة هذا العام الخميس القادم  التاسع من مايو.

 

وتقام السرادقات  بالساحة المواجهة للمسجد والشوارع المحيطة به بمدينة بنى سويف، وينتشر الباعة على جانبى الشارع المؤدى الى المسجد لعرض بضاعتهم من البلح والفول السودانى والهدايا، وكذلك الملاهى وألعاب الأطفال.

 

وتستمر الاحتفالات أسبوعا ختامها الليلة الكبيرة وتغلق خلالها إدارة المرور الشوارع المؤدية للمسجد بالحواجز الحديدية وينتشر ضباط وأفراد الأمن لحفظ النظام بالمنطقة التى تكتظ بالزوار .

 

والسيدة حورية اسمها زينب الحسينية شرف الدين "زينب الصغرى" ويمتد نسبها  من الأب إلى الإمام أبى عبد الله الحسين بن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، ونسبها من الأم يمتد الى بنت كسري ملك الفرس  وحظيت باسم حورية نظرا لجمالها وتقواها، ورافقت رضى الله عنها الجيوش الإسلامية فى فتح مصروأظهرت شجاعة فائقة فى قتالها جنبا إلى جنب مع الرجال خلال معركة (البهنسا) بالمنيا جنوب مصر وبعدها استقر موكبها فى مدينة بنى سويف، حيث استقبلت بترحاب من الأهالى الذين توافدوا عليها للحصول على بركة حفيدة النبى ودعائها لهم بالخير، ورحلت إلى الرفيق الأعلى بكرا لم تتزوج ودفنت بمكان إقامتها، وبنى "محمد بك إسلام" مسجداً بجوار ضريحها والذى أصبح جزءا من المسجد، وأتم بناءه نجله عثمان بك سنة 1323 هجرية، والمقام الكائن فى نهاية المسجد ويفصلهما باحة، وتوضع لافتة تحمل سيرة  السيدة حورية فى أحد حوائط الباحة، بجوار باب مقامها.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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