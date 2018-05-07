تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الحالة الإنشائية والهندسية للمسجد الكبير بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج تشكيل لجنة من مديرية الإسكان وكلية الهندسة بجامعة سوهاج ونقابة المهندسين والإدارة الهندسية بالأوقاف والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه وإدارة التفتيش المالى والإدارى وإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لإعداد تقرير عن الحالة الإنشائية والهندسية للمسجد الكبير بالقيسارية بمدينة المنشاه.

وذلك فى استجابة من المحافظ لأهالى مدينة المنشاه لمعرفة الأسباب والمشاكل المتعلقة بتوقف أعمال الصيانة بالمسجد الكبير بالقيسارية بمدينة المنشاه التابع لمديرية الأوقاف وعدم استلامه من الجهات المختصة حتى الآن، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا وجد مخالفات فى أعمال صيانة المسجد.

وأوضح صلاح عبد الباسط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه فى بيان أن اللجنة قامت بمعاينة المسجد الكبير بمنطكقة القيسارية بمدينة المنشاه وإعداد تقرير مفصل عن الحالة الإنشائية وكل ما يحتويه المسجد من تركيبات كهرباء ومياه وصرف وأعمال دهانات وحوائط أسمنتية وأرصفة وأرضيات.

وأشاد أهالى مدينة المنشاه بتشكيل اللجنة الهندسية والاستجابة السريعة من الدكتور الوزير المحافظ بوجود مشاكل إنشائية فى المسجد الكبير بمنطقة القيسارية والحفاظ على المال العام والمسجد أحد بيوت الله.

على جانب آخر، أعلن محافظ سوهاج عن رفع 20 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بناحية مركز طهطا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، مشددا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قال عدلى ابو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بنطاق المركز تم خلالها تم رفع مستوى النظافة ورفع المخلفات وشملت مناطق النصر البحرى والقبلى، وشارع النوايب ، وبعض شوارع المدينة، وتم رفع 20 طن من القمامة والمخلفات ونقلها بواسطة قلابات الوحدة إلى المقلب الوسيط تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحى بغرب طهطا، وجارى اعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات والتراكمات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم والعمل على راحة المواطنين.

كما أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، عن إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة أكثر من 21 قيراط فى حملة بناحية مركز ومدينة طما، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أن الحملة قد تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية، ومهندسى الإدارة الزراعية بطما، ومركز شرطة طما، وقوات أمن قطاع الشمال، حيث تم إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 21 قيراط و 16 سهم بناحية قرية مشطا، وهى عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدى لأى تعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .



اعمال النظافة ورفع المخلفات بطهطا



اعمال النظافة ورفع المخلفات بطهطا



اعمال النظافة ورفع المخلفات بطهطا



المسجد الكبير بالمنشاة



المسجد الكبير بالمنشاة



المسجد الكبير بالمنشاة



المسجد الكبير بالمنشاة