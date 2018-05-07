تجديد حبس سفاح الإنترنت بالشرقية بتهمة التحرش اللفظى بطالبة بعد اختراق حسابها

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح بالشرقية، اليوم، تجديد حبس تاجر ألبان، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية تهمة التحرش اللفظي، عن طريق اختراق الحساب الشخصي للمجني عليها، وإرسال رسائل إباحية.

كانت شرطة الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة، مدير عام الإدارة، قد ألقت القبض علي تاجر ألبان مقيم قرية التلين، لقيامه باختراق حساب طالبة جامعية، وإرسال رسائل إباحية منه للفتيات.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور منيا القمح، يفيد بلاغا " جهاد محمد الجبالي" 20 سنة طالبة بكلية دراسات إسلامية، قسم شريعة جامعة الأزهر، ومقيمة قرية التلين، تفيد قيام " أيمن م م ج"47 سنة تاجر ألبان مقيم قرية التلين، باختراق حسابها الشخصي علي وسائل التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" وأخذ صورها الشخصية، وإنشاء حسابات علي الفيس بوك بصورها، وإرسال رسائل إباحية من الحسابات الوهمية للشباب، وتحرر المحضر رقم 7995 لسنة 2017 إداري منيا القمح.

وتسبب ذلك في دخول المجني عليها في حالة نفسية سيئة فضلا عن رغبتها في عدم الذهاب للجامعة من كثرة المضايقات التي تتعرض لها نتيجة اختراق حسابها وإرسال رسائل إباحية منه، وتقديمها عددا من المحاضر ضد المتهم وعدم القبض عليه.

وأضاف والد الفتاة، أن المتهم سفاح في الإنترنت، حيث قام باختراق حسابات عدد كثير من فتيات القرية وإرسال وبث أمور إباحية عليها، ولكن الخوف منعهم من عدم تحرير محاضر ضده.