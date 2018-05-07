انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بنى سويف ساعة واحدة غدا

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنى سويف والقرى التابعة لها غدًا الثلاثاء الثامن من مايو الجارى من الساعة التاسعة صباحاً إلى العاشرة صباحاً، وذلك لتركيب وسائل الوقاية من الحريق بمحطة مياه "أبو سليم" بطريق الكورنيش بمدينة بنى سويف.