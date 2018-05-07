انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بنى سويف ساعة واحدة غدا

انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بنى سويف ساعة واحدة غداالإثنين، 07 مايو 2018 07:14 م
انقطاع مياة
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنى سويف والقرى التابعة لها غدًا الثلاثاء الثامن من مايو الجارى من الساعة التاسعة صباحاً إلى العاشرة صباحاً، وذلك لتركيب وسائل الوقاية من الحريق بمحطة مياه "أبو سليم" بطريق الكورنيش بمدينة بنى سويف.
وأعربت الشركة فى بيان لها مساء اليوم عن اعتذارها للمواطنين عن انقطاع المياه لمدة ساعة غدا لتركيب وسائل الحماية ضد الحريق لما لها من أهمية داخل محطات مياه الشرب.
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