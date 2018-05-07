المصالحة الروسى: مسلحو ريف حمص يواصلون تسليم أسلحتهم للجيش السورى

المصالحة الروسى: مسلحو ريف حمص يواصلون تسليم أسلحتهم للجيش السورىالإثنين، 07 مايو 2018 04:56 م
جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أكد مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اليوم الاثنين، خروج أكثر من 2500 مسلح مع عائلاتهم من مخيم اليرموك إلى شمال محافظة حلب خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال المركز، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن نحو 64 ألف شخص عادوا إلى منازلهم تزامنا مع مواصلة نزع الألغام فى المنطقة.
وأضاف أن المسلحين فى منطقة خفض التصعيد فى حمص يواصلون تسليم أسلحتهم والمعدات العسكرية للجيش السورى فى إطار اتفاق برعاية المركز الروسي.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام سورية بدخول حافلات إلى مدينة الرستن لإخراج الدفعة الأولى من المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفى حمص الشمالى والجنوبى إلى شمال سوريا.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد
خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة