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الإثنين، 07 مايو 2018 05:50 م
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المصالحة الروسى: مسلحو ريف حمص يواصلون تسليم أسلحتهم للجيش السورى

الإثنين، 07 مايو 2018 04:56 م
المصالحة الروسى: مسلحو ريف حمص يواصلون تسليم أسلحتهم للجيش السورى جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أكد مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اليوم الاثنين، خروج أكثر من 2500 مسلح مع عائلاتهم من مخيم اليرموك إلى شمال محافظة حلب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن نحو 64 ألف شخص عادوا إلى منازلهم تزامنا مع مواصلة نزع الألغام فى المنطقة.

وأضاف أن المسلحين فى منطقة خفض التصعيد فى حمص يواصلون تسليم أسلحتهم والمعدات العسكرية للجيش السورى فى إطار اتفاق برعاية المركز الروسي.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام سورية بدخول حافلات إلى مدينة الرستن لإخراج الدفعة الأولى من المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفى حمص الشمالى والجنوبى إلى شمال سوريا.

 


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مسلحو ريف حمص

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