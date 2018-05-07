"الكبد المصرى" تطلق 80 قافلة بـ 8 محافظات للكشف عن الفيروسات الكبدية

الدقهلية - محمد حيزة

أطلقت مؤسسة الكبد المصرى خلال شهر أبريل الماضى 80 قافلة للكشف عن الفيروسات الكبدية داخل ثمانى محافظات وهى الدقهلية والشرقية وسوهاج وأسوان والقاهرة ودمياط والغربية والقليوبية.

وأعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة فى بيان عن القرى التى إستهدفتها القوافل وهى قرى توشكى بمحافظة أسوان وأكثر من 20 قرية فى محافظة سوهاج و35 قريه فى محافظة الدقهلية وقرى القناطر بمحافظه القليوبية وقرية الشيخ بمحافظة الغربية والروضة فى دمياط بالإضافة إلى قرى منطقة بولاق بمحافظة القاهرة.

وأوضح شيحة أن أنشطة القوافل تشمل إجراء تحليل الأجسام المضادة للفيروسات الكبدية، وسحب عينات PCR للحالات التى أظهرت إيجابيتها للأجسام المضادة، بالإضافة إلى توزيع الأدوية للحالات التى يثبت إصابتها بالالتهاب الكبدى "سى" أو "بى" وفقا للبروتوكول المناسب لكل الحالة.

وأكد شيحة أن التوعية الصحية بطرق الوقاية من الفيروسات الكبدية وأهمية الكشف المبكر تتم بالتوازى مع جميع أعمال القوافل منذ لحظة انطلاقها، مشيرا إلى أن رفع مستوى الوعى الصحى لدى المواطنين والوصول لـ"مصر خالية من الفيروسات الكبدية" أحد أهم أهداف المؤسسة.