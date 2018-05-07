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العراق يفند مزاعم داعش: مقتل المرشح فاروق زرزور جنائى وسببه خلافات عائلية

الإثنين، 07 مايو 2018 07:10 م
العراق يفند مزاعم داعش: مقتل المرشح فاروق زرزور جنائى وسببه خلافات عائلية داعش
كتب - أحمد جمعة
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أكد المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى فى العراقى، القاضى عبد الستار بيرقدار، ان جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زروزور جنائية و لا تتصل بالجرائم الإرهابية.

وقال بيرقدار فى بيان صحفى، الإثنين، إن "التحقيقات الأولية للجريمة التي أودت بحياة المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور المرشح والعضو في التجمع المدني كشفت عدم صلتها بالجرائم الإرهابية ".

وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن "الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية" ؛ مؤكدا أن "نجل الضحية اعترف بقتله اباه لأسباب تتعلق بخلافات عائلية".

كان تنظيم داعش الإرهابى، أعلن عبر حساباته على تطبيق "تليجرام" الإثنين، للمرة الأولى منذ بدء الحملة الانتخابية فى العراق، مسئوليته عن اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية المقررة فى 12 مايو.

وكان صالح الجبورى مدير ناحية القيارة أعلن لوكالة فرانس برس الإثنين، أن مسلحين "اغتالوا فجر اليوم المرشح عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبورى بالرصاص بعدما داهموا منزله" فى ناحية اللزاكة بمنطقة القيارة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب الموصل.

 
 

 

 

 

 

 

 


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