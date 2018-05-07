الرئيس اليمنى: الحوثيون ارتدوا عن التوافق فى ‏مؤتمر الحوار لمصلحة إيران

(أ ش أ)

قال الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، إن ‏مليشيا ‏الحوثى فى بلاده، ارتدت عن ‏التوافق الذى تم فى مؤتمر ‏الحوار الوطنى لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها ‏الدخيلة لزعزعة أمن ‏واستقرار اليمن والمنطقة.

جاء ذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية، خلال لقاء الرئيس هادى أمس الأحد فى العاصمة السعودية "الرياض" مع عضو ‏مجلس ‏الشيوخ البلجيكى الان ديستيكيه، وعددً من ‏أعضاء ‏البرلمان .

وجدد الرئيس هادى ، خلال اللقاء، موقف الحكومة اليمنية الشرعية الثابت و‏الداعم ‏للسلام العادل المبنى على المرجعيات ‏الثلاث.

وثمن هادي، دور بلجيكا فى إطار دول ‏الاتحاد ‏الأوروبى ودعمها لليمن فى مختلف ‏المجالات ‏ومنها الجوانب الإنسانية والتنموية، متطلعًا إلى ‏تعزيز وتطوير وتفعيل الدور البلجيكى ‏لما فيه ‏مصلحة الشعب اليمنى الذى يمر بظروف ‏صعبه ‏واستثنائية فى هذه المرحلة الراهنة.

ومن جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكى ‏موقف ‏حكومة بلادهم الداعم لليمن وتقديمها ‏للمساعدات ‏الإنسانية والتنموية عبر المنظمات ‏الدولية و‏من خلال الدعم المباشر الذى وصل خلال ‏العام ‏الماضى إلى نحو 12 مليون دولار أمريكى ‏لمصلحة ‏الجوانب الإنسانية فى اليمن.