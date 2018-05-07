الرئيس اليمنى: الحوثيون ارتدوا عن التوافق فى ‏مؤتمر الحوار لمصلحة إيران

الرئيس اليمنى: الحوثيون ارتدوا عن التوافق فى مؤتمر الحوار لمصلحة إيرانالإثنين، 07 مايو 2018 05:37 ص
قال الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، إن مليشيا الحوثى فى بلاده، ارتدت عن التوافق الذى تم فى مؤتمر الحوار الوطنى لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها الدخيلة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
جاء ذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية، خلال لقاء الرئيس هادى أمس الأحد فى العاصمة السعودية "الرياض" مع عضو مجلس الشيوخ البلجيكى الان ديستيكيه، وعددً من أعضاء البرلمان .
وجدد الرئيس هادى ، خلال اللقاء، موقف الحكومة اليمنية الشرعية الثابت والداعم للسلام العادل المبنى على المرجعيات الثلاث.
وثمن هادي، دور بلجيكا فى إطار دول الاتحاد الأوروبى ودعمها لليمن فى مختلف المجالات ومنها الجوانب الإنسانية والتنموية، متطلعًا إلى تعزيز وتطوير وتفعيل الدور البلجيكى لما فيه مصلحة الشعب اليمنى الذى يمر بظروف صعبه واستثنائية فى هذه المرحلة الراهنة.
ومن جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكى موقف حكومة بلادهم الداعم لليمن وتقديمها للمساعدات الإنسانية والتنموية عبر المنظمات الدولية ومن خلال الدعم المباشر الذى وصل خلال العام الماضى إلى نحو 12 مليون دولار أمريكى لمصلحة الجوانب الإنسانية فى اليمن.
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