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الدفاع الروسية: 12 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية فى سوريا خلال 24 ساعة

الإثنين، 07 مايو 2018 01:45 م
الدفاع الروسية: 12 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية فى سوريا خلال 24 ساعة جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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ذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 9 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا، بينما رصد الجانب التركى 3 انتهاكات أخرى.

وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب ودرعا، مؤكدا أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا ما زال يتسم بالاستقرار.

وأشارت الدفاع الروسية فى بيانها إلى أن مركز المصالحة الروسى قام خلال الـ24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 445 سلة أغذية يبلغ وزنها 1.9 طن إلى سكان بلدة الحواش بريف حمص.

وذكر أنه تم تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لـ36 شخصا.

وأوضح البيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية،

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا.

 


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