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الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون جنوب المملكة

الإثنين، 07 مايو 2018 08:57 ص
الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون جنوب المملكة صاروخ باليستى - أرشيفية
(أ ف ب)
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اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودى ليل الأحد-الاثنين صاروخين باليستيين جديدين أطلقهما المتمردون الحوثيون فى اليمن باتجاه جنوب المملكة، حسب ما أعلن التحالف العسكرى بقيادة الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركى المالكى إن الصاروخين أطلقا من محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، مضيفا أنهما كانا يستهدفان "المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، لكن تم اعتراضهما دون حوث أى إصابات أو أضرار.

وأضاف أن "هذا العمل العدائى  يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيرانى للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية". ومنذ نوفمبر، كثف الحوثيون إطلاق الصواريخ فى اتجاه السعودية.

وتنفى إيران دعم المتمردين بالسلاح، وتقول إن مساندتها لهم سياسية فقط. ويشكل اليمن ساحة للحرب بالوكالة بين إيران والسعودية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، انتشرت وحدة من القوات الخاصة الاميركية فى نهاية عام 2017 على الحدود السعودية مع اليمن لمساعدة الرياض فى تدمير مخابئ الصواريخ التى يملكها المتمردون الحوثيون.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن القوات الخاصة الأمريكية وصلت فى ديسمبر الماضى الى السعودية، مؤكدة أن انتشار هذه القوات يظهر مشاركة أمريكية أكبر فى حرب اليمن التى أوقعت 10 آلاف قتيل وأكثر من 54 ألف جريح وأدت الى "أسوأ أزمة إنسانية فى العالم" بحسب الأمم المتحدة.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا ينفذ ضربات فى اليمن منذ 2015 ضد الحوثيين ودعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومساحات كبيرة فى شمال اليمن وميناء الحديدة الرئيسى على الساحل الغربى.

 


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