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الإثنين، 07 مايو 2018 06:50 ص
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الجيش اليمنى يقتحم مركز مديرية كتاف معقل الحوثيين

الإثنين، 07 مايو 2018 06:19 ص
الجيش اليمنى يقتحم مركز مديرية كتاف معقل الحوثيين الجيش اليمنى - أرشيفية
(أ ش أ)
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اقتحمت قوات الجيش اليمنى مركز مديرية كتاف شرقى محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية ، وذلك بعد معارك ضارية خاضتها مع عناصر الميليشيات.

وقال الجيش اليمنى ـ فى بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية"، إن قوات الجيش تقدمت إلى منطقة "العطفين" ، وأحكمت السيطرة على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف، وسط تقدم مستمر.

وأوضح البيان أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 20 بينهم 3 قيادات ميدانية كبيرة فى الميليشيات الحوثية .

 


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الجيش اليمنى

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