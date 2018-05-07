الجيش اليمنى يقتحم مركز مديرية كتاف معقل الحوثيين

(أ ش أ)

اقتحمت قوات الجيش اليمنى مركز مديرية كتاف شرقى محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية ، وذلك بعد معارك ضارية خاضتها مع عناصر الميليشيات.

وقال الجيش اليمنى ـ فى بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية"، إن قوات الجيش تقدمت إلى منطقة "العطفين" ، وأحكمت السيطرة على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف، وسط تقدم مستمر.

وأوضح البيان أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 20 بينهم 3 قيادات ميدانية كبيرة فى الميليشيات الحوثية .