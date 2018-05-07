الثلاثاء.. محافظ كفر الشيخ يكرم 105 طلاب ويمنح 4 رحلات عمره

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيح عن تنظيم احتفال لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً، غدا الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، ومنح 4 رحلات عمرة وجوائز مالية لـ105 من أوائل المدارس.

ويشهد الاحتفال اللواء السيد إبراهيم نصر محافظ كفر الشيح، واللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ السابق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، ووكيل لجنة كلية علوم القران بطنطا، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.