التحالف العربى: استهدفنا اليوم قيادات الصف الأول فى ميليشيات الحوثى

التحالف العربى: استهدفنا اليوم قيادات الصف الأول فى ميليشيات الحوثىالإثنين، 07 مايو 2018 06:38 م
العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى
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أعلن العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، إنه تم استهداف دار الرئاسة فى العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن طيران التحالف استهدف اليوم قيادات فى ميليشيات الحوثى من الصف الأول.
وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى، أن ميليشيات الحوثى تعرقل وصول السفن التى تحمل المساعدات لليمن، مضيفاً أن الميليشيات أوقفت 17 سفينة تحمل مساعدات.
وأشار المتحدث باسم التحالف العربى، إلى أن ميليشيات الحوثى قصفت بصاروخ مركزاً لتأهيل الأطفال فى مأرب، بالإضافة إلى أنها تعيق عمليات المنظمات الأممية لإعطاء لقاحات لليمنيين.
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