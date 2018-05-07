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التحالف العربى: استهدفنا اليوم قيادات الصف الأول فى ميليشيات الحوثى

الإثنين، 07 مايو 2018 06:38 م
التحالف العربى: استهدفنا اليوم قيادات الصف الأول فى ميليشيات الحوثى العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى
كتب أحمد عبد الرحمن
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أعلن العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، إنه  تم استهداف دار الرئاسة فى العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن طيران التحالف استهدف اليوم قيادات فى ميليشيات الحوثى من الصف الأول.

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى، أن ميليشيات الحوثى تعرقل وصول السفن التى تحمل المساعدات لليمن، مضيفاً أن الميليشيات أوقفت 17 سفينة تحمل مساعدات.

وأشار المتحدث باسم التحالف العربى، إلى أن ميليشيات الحوثى قصفت بصاروخ مركزاً لتأهيل الأطفال فى مأرب، بالإضافة إلى أنها تعيق عمليات المنظمات الأممية لإعطاء لقاحات لليمنيين.

 


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اليمن

التحالف العربى

ميليشيات الحوثى




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