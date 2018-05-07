الاستخبارات العراقية تعثر على مخبأ للأسلحة لداعش الإرهابى شمال الموصل

الاستخبارات العراقية تعثر على مخبأ للأسلحة لداعش الإرهابى شمال الموصلالإثنين، 07 مايو 2018 12:00 ص
عناصر من الجيش العراقى
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عثرت قوة أمنية عراقية على أسلحة وأعتدة مختلفة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى شمال الموصل.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن"قوات الفرقة 20 التابعة للاستخبارات العسكرية العراقية وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى مخبأ للأعتدة من مخلفات داعش الإرهابى وضبط بداخله 15 قذيفة هاون عيار ١٢٠ ملم و8 وأخرى عيار ٨٢ملم و8 عبوات ناسفة محلية الصنع وصاروخى مدفع، وصاروخ 107 ملم (كاتيوشا) فى منطقة بادوش شمال مدينة الموصل"، مشيرا إلى أنه تم تدميره.
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