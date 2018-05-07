اختيار أفضل مدينة وقرية في الحفاظ علي البيئة بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تواصلت اليوم فعاليات "المهرجان البيئي الثاني "التي تنظمة جمعية حماية البيئة بكلية العلوم بجامعة سوهاج علي مدار اليوم الثاني، بحضور الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج.

حيث تم تنظيم مسابقة لإختيار أفضل مجلس قروي ومجلس مدينة بالمحافظة وذلك في مجال حماية البيئة وخدمة المجتمع بقاعة سيمنار كلية العلوم بمقر الجامعة

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، أن الهدف من تلك المسابقة، خلق تنافس بين الجهات المشاركة، وتبادل الخبرات فيما بينهم للعمل علي تنمية البيئة والحفاظ عليها

وأضاف الدكتور احمد محمد سليمان عميد كلية العلوم ورئيس المهرجان، أنه تم عرض إنجازات مجالس المدن والأحياء والقري في مجال حماية وتنمية البيئة في عدد من المجالات، منها التوعية باهمية البيئة والحفاظ عليها، تجنب مسببات تلوث البيئة، وفِي مجال التجميل، والتعاون بين الجهة والمؤسسات التعليمية والبحثية في مجال حماية البيئة

وذكر الدكتور أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الجمعية انه شارك في تلك المسابقة تسعة قري من مراكز مختلفة بالمحافظة، وخمسة مدن منها أخميم، جرحا، البلينا، جهينة، وحي شرق وغرب بمدينة سوهاج وأنه سوف يتم تنظيم مسابقة غدا لإختيار أفضل جمعية أهلية في مجال حماية البيئة

الجدير بالذكر ان الجلسات كانت بحضور المحكمين من أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية المشاركين بالمهرجان