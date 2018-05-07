إزالة فيلتين لتاجر مخدرات بأبو الغيط فى القناطر الخيرية

شن مجلس مدينة القناطر الخيرية بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لإزالة مباني مخالفة بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية .

أسفرت الحملة عن هدم فيلتين يمتلكهما أحد تجار المواد المخدرة، بالإضافة الي قرية سياحية علي مساحة ألف متر تم بناؤها علي أملاك الدولة.

وشارك بالحملة رجب عبد الرازق النقيدى، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، ومختار شداد نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز شرطة القناطر الخيرية والإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية وإدارة الأوقاف والإصلاح.