إزالة فيلتين لتاجر مخدرات بأبو الغيط فى القناطر الخيرية

إزالة فيلتين لتاجر مخدرات بأبو الغيط فى القناطر الخيريةالإثنين، 07 مايو 2018 12:16 م
جانب من الحملة
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شن مجلس مدينة القناطر الخيرية بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لإزالة مباني مخالفة بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية .
أسفرت الحملة عن هدم فيلتين يمتلكهما أحد تجار المواد المخدرة، بالإضافة الي قرية سياحية علي مساحة ألف متر تم بناؤها علي أملاك الدولة.
وشارك بالحملة رجب عبد الرازق النقيدى، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، ومختار شداد نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز شرطة القناطر الخيرية والإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية وإدارة الأوقاف والإصلاح.
كانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية شنا حملة مكبرة، لهدم المباني المخالفة والمتعدية علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وايضا تجار المواد المخدرة.
كما نفذت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزى المواد المخدرة بشبين القناطر وطوخ وقليوب والخانكة وشبرا الخيمة.
أسفرت الحملة عن ضبط 12 تاجر مخدرات وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
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