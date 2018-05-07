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أوقاف الوادى الجديد تفتتح 13 مسجدا فى أول شهر رمضان

الإثنين، 07 مايو 2018 01:59 م
أوقاف الوادى الجديد تفتتح 13 مسجدا فى أول شهر رمضان مسجد -ارشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت مديريبة أوقاف الوادى الجديد عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال تخصيص47 مسجدا لأداء صلاة التراويح بجزء كامل بواقع 13 مسجدا بالخارجة، و28 مسجدا بالداخلة وبلاط، و3 مساجد الفرافرة، و3 مساجد بباريس، علاوة على تخصيص 27 مسجدا لأداء صلاة التهجد بواقع 12 مسجدا في الخارجة، و15 في الداخلة وبلاط.

وقال الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف فى بيان له اليوم الاثنين أنه سيتم افتتاح 13 مسجدا على مستوى المحافظة في أول جمعة من الشهر الكريم بعد الانتهاء من الإحلال والتجديد وتوفير مستلزمات الفرش والتجهيز وتوفير احتياجات جميع المساجد بالمحافظة التي ستشهد أداء صلاة التراويح على مدار الشهر الكريم.

وأضاف أنه تم تخصيص 26 مسجدا للإعتكاف بواقع 5 مساجد في الخارجة و16 في الداخلة وبلاط و5 مساجد في الفرافرة، بجانب وضع خطة عمل وتوزيع للأئمة والمحفظين بالمساجد التابعين للأوقاف على مستوى المساجد لأداء الصلاة وتدشين خطة للدروس الدينية اليومية عقب صلاة العصر وإقامة الملتقى الفكرى بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالمحافظة .

 

 
 
 
 

 
 

 


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