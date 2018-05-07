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أمير الكويت يهنئ الرئيس اللبنانى ورئيس الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية

الإثنين، 07 مايو 2018 09:34 م
أمير الكويت يهنئ الرئيس اللبنانى ورئيس الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت أ ش أ
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، برقيتى تهنئة إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقيتين - عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية.. مشيدًا بالمستوى الرفيع للتنظيم الذى ساد سير عملية الاقتراع والذى يسر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.. معربًا عن أمنياته لهما موفور الصحة والعافية، وللجمهورية اللبنانية وشعبها كل التقدم والازدهار، وللعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أربع برقيات تهنئة إلى الرئيس اللبنانى ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، أعربا خلالها عن خالص تهانيهما بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية.

 


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