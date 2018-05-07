أمن الإسماعيلية يلقى القبض على أخطر تاجر مخدرات

الإسماعيلية – صبرى غانم

ملك البودرة كما يلقبونه على طريق الإسماعيلية القاهرة، والذى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء ونجحت فى الإيقاع به والقبض عليه قبل تسليمه صفقة العمر لأحد عملائه بناحية ترعة 5 بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وبحوزته 84 قالبا أسطوانيا لمخدر الهيروين وزنت حوالى 21 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

المتهم يدعى "عيد.ر.ع" 30 عاما، يقيم على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز أبوصوير، وتم القبض على المتهم بالقرب من محل إقامته بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، بواسطة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء، ومعه84 قالبا أسطوانيا من مخدر الهيروين، تزن حوالى 21 كيلو جراما من مخدر الهيروين. وقد قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى الميعاد القانونى.