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5 قرارات هامة لأوقاف الإسكندرية فى شهر رمضان .. تعرف عليها

الأحد، 06 مايو 2018 02:27 م
5 قرارات هامة لأوقاف الإسكندرية فى شهر رمضان .. تعرف عليها الشيخ محمد العجمى وكيل أوقاف الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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تواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى متابعة الخطة الدعوية التى سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك وتجتمع القيادات وغرفة العمليات بصفة مستمرة بديوان المديرية لمتابعة كيفية تنفيذ الخطة على أكمل وجه.

 

كما أصدر الشيخ محمد العجمى وكيل أوقاف الإسكندرية ، 5 قرارات هامة سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان وهى:

 

1- يمنع منعا نهائيا وضع أى صناديق لجمع تبرعات تحت أى مسمى من المسميات سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال أو كفالة الأيتام أو الصدقات أو تبرعات لعمارة المسجد ولن يسمح لأى شخص بتكوين لجنة لجمع المال إلا عن طريق مجلس إدارة معتمد وفقا لتعليمات الوزارة ونهيب بجميع المواطنين ورواد المساجد بالإبلاغ الفورى فى حالة وجود صناديق لجمع تبرعات بأى مسجد أو زاوية أو أية مخالفات، وذلك على الموقع الرسمى على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك (مديرية أوقاف الإسكندرية ) وسيتم اتخاذ اللازم فورا طبقا للقانون ولن يسمح لأى عنصر من عناصر العمل الدعوى بالتقصير تحت أى مسمى من المسميات.

 

2- عدم السماح بجمع الحبوب أو أى كميات من المواد الغذائية وبخاصة فى آخر أيام شهر رمضان المبارك أو وضع قائمة بأنواع الحبوب وكمياتها وقيمتها المالية فكل هذا مخالف للقانون ومن يتصدر لهذا العمل سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية والجنائية.

 

3- بدء أسبوع لنظافة المساجد والزوايا بحضور قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات الفرعية والأئمة والدعاة والعاملين وذلك بدءا من يوم الخميس 24 شعبان الموافق 2018/4/10 وحتى نهاية شهر شعبان المبارك.

 

4- عدم الإطالة فى صلاة التراويح بجميع المساجد والزوايا وأن يلتزم الإمام بزمن خاطرة التروايح من 5 إلى 7 دقائق فقط، وأن يكون دعاء القنوط من الأدعية المأثورة وعدم استغلال مكبرات الصوت الخارجية إلا عند الضرورة أو وجود مصلين خارج المسجد.

 

5- قيام جميع أجهزة التفتيش والمتابعة بالمديرية بجولات يومية على مدار الأربع وعشرين ساعة لمتابعة تنفيذ كل ما سبق وإحالة المخالفين للتحقيق العاجل.


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