20 مايو.. القرعة العلنية لمستحقى محلات سوق البالة ببورسعيد







بورسعيد- محمد فرج

قررت محافظة بورسعيد، إجراء القرعة العلنية للمستحقين من شاغلى محلات سوق البالة بحى العرب 20 مايو الحالى بعد استكمال اللجنة المشكلة لحصر المستحقين لهذة المحلات واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط والضوابط .

وأضحت المحافظة، فى بيان، أن الشروط والضوابط للمستحقين هى أن يكون الحاصل على محل بديل من أبناء بورسعيد وألا يكون من العاملين بالحكومة، وعدم منح أصحاب المحلات المغلقة أو المحلات المستخدمة لأغراض غير المصرح بها .

وتابعت أن نقل سوق البالة يأتى فى إطار حرص المحافظة على التطوير بشكل حضارى وإنهاء جميع التجمعات العشوائية التجارية أسوة بما تم فى عشوائيات الإسكان كخطوة على طريق إسترداد بورسعيد لمكانتها على أن تكون لولؤة مدن البحر المتوسط.

وأشار البيان إلى أنه تم وضع مخطط للمنطقة الجديدة التى سيتم نقل محلات بيع الملابس المستعملة إليها منطقة حضارية متطورة وستكون جاذبة للمستهلكين بشكلها الحضارى.

وأكدت المحافظة حرصها على مساعدة أبناء المدينة من خلال فتح سبل العمل الشريف أمامهم فى ظل منظومة متطورة .

وأهابت المحافظة بالجميع عدم الإنسياق وراء أى تيارات تحاول أبراز صورة غير حقيقية من خلال منظومة التطوير والمشروعات التنموية التى تقام على أرض الواقع وأمام أعين الجميع .