وكيل تموين جنوب سيناء: وضع خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء عن خطتها الكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك لتوفير السلع التموينية، وتكثيف الحملات الرقابة على الأسواق وفتح معارض للسلع بأسعار مخفضة وزيادة حصص الدقيق للمخابز والوديان.

وقال المحاسب سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"االيوم السابع" إنه جارى فتح 2 معرض أهلا رمضان، أحدهما بمدينة طور سيناء ومعرض آخر بمدينة شرم الشيخ، لتوافر به كل السلع الغذائية واللازمة للاحتاجات المنزلية الضرورية باسعار مخفضة بنسبة 25% بمشاركة شركات منها أولاد رجب ومترو وخير زمان بالإضافة إلى افتتاح معرض الانتاج الحربى والسلع المعمرة بمدينة طور سيناء.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه جارى العمل على توفير السلع الأساسية الخاصة بمنظومة التومين بصفة مستمرة بتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة وزيادة المعروض من السلع الغذائية والتموينية المعروضة بالمجمعات على مستوى مدن المحافظة وعددها 12مجمعات الأهرام ودلتا ماركت لتغطية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وتم اعتماد جميع المجمعات والبقالين لصرف سلع منظومة التموين ونقاط فارق الخبز مع زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك لتغطى حاجة المواطن فى جميع مدن ووديان المحافظة.

وأشار سامى عبد القادر إلى أنه تم إنشاء معرض كبير خلف مدرسة على مبارك بطور سيناء على مساحة ألف متر خاص بالسلع الغذائية والسلع الأساسية تحت مسمى "أهلا رمضان" مؤكدا أنه سيضخ من خلاله جميع السلع الغذائية من خلال شركات كبرى فى مجال السلع الغذائية والملابس.

وقال سامى عبد القادر إنه تم التنسيق مع شركات المواد البترولية لتوفير من بنزين بأنواعه وسولار يوميا، وذلك لتغطية احتياجات المواطنين، وأنه تم تدعيم المحافظة بحصة إضافية من أسطوانات البوتاجاز تقدر بـ17000 أسطوانة بوتاجاز لشهر رمضان مشيرا إلى أنه سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز بجميع مدن المحافظة خلال شهر رمضان المبارك والعمل على توافير الخبز خلال الساعات النهار بالنسبة للأخوة الأقباط.

وشدد مدير التموين على استمرار وتكثيف الحملات على الأسواق والمحل التجارية بتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى ومتابعة مستودعات البوتجاز والكميات الواردة لتغطية جميع مدن والوديان المحافظة وتوفير جميع المنتجات البترولية بالأسعار المقررة.

وأتم مدير التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين وغرف عمليات بالإدارات بكل مدن المحافظة لتقى أى شكاوى من المواطنين.