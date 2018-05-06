وفد منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء يزور بورسعيد لمتابعة حل مشاكل الموطنين







بورسعيد – محمد فرج

زار اليوم وفد من منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء محافظة بورسعيد، حيث تفقد خلالها مراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء ،فى إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 ،بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين .

وأشار البيان، أن الهدف من الزيارة الوقوف على سرعة بحث الشكاوى الواردة للوزارة، والبت فيها فى التوقيتات المناسبة ،وفقا لطبيعة كل منها وأهمية تدريب القيادات والعاملين بقطاعات وإدارات الوزارة المعنيين بخدمة المواطنين والمسئولين عن التعامل مع المنظومة، بما بهدف الإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين لخلق جو من الثقة والرضا بين الحكومة.

وتابع البيان، أن المنظومة تستقبل شكاوى المواطنين ،من خلال البوابة الإلكترونية Shakwa.eg أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو بإستخدام تطبيق إيجابى للتليفون المحمول ، الذى أطلقه مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى يناير من العام الماضى، فضلا للإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية .