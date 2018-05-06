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وفد طلابى من جامعة طنطا يزور مصابى القوات المسلحة بـالمعادى العسكرى‎

الأحد، 06 مايو 2018 12:58 م
وفد طلابى من جامعة طنطا يزور مصابى القوات المسلحة بـالمعادى العسكرى‎ رئيس جامعة طنطا


الغربية أحمد زيادة
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زار وفد من جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع،ومجموعة مكونة من 50 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة طنطا ،المصابين من جنود وضباط القوات المسلحة،الذين يخضعون حاليًا لتلقى العلاج بمستشفى المعادي العسكرى.

وقالت الجامعة فى بيان لها،أن ذلك يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجامعة ،بضرورة التضامن مع قواتنا المسلحة ،ومساندتها في حروبها ضد الإرهاب الغادر.

وأكد رئيس الجامعة،أن جامعة طنطا تحرص دائماً على تنظيم الزيارات لمصابي العمليات العسكرية بالقوات المسلحة، بهدف تقديم القدوة للشباب الجامعى وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم ، ورفع الروح المعنوية للجندي المصري ،الذي يضحي في سبيل عزة الوطن وصون كرامته ووحدته.

ضم الوفد الدكتور الرفاعي مبارك المستشار المالي لجامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عادل الميهي عميد كلية التجارة، والدكتور وليد العشري مدير المركز الإعلامي ، وجمال حمزة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة  .

 

 


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