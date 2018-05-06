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وسائل إعلام سورية: بدء خروج الدفعة الرابعة من المسلحين من بلدات جنوب دمشق

الأحد، 06 مايو 2018 12:24 م
وسائل إعلام سورية: بدء خروج الدفعة الرابعة من المسلحين من بلدات جنوب دمشق خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أكدت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الأحد، دخول عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم فى ريف دمشق الجنوبى، تمهيدا لإخراج الدفعة الرابعة من المسلحين مع عوائلهم إلى شمال سوريا.

وقالت المصادر - وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"  أن " خروج الدفعة الرابعة يأتى بعد خروج 63 حافلة تقل مسلحين وأهلهم، ممن لم يرغبوا فى تسوية أوضاعهم من البلدات الثلاث عبر ممر بيت سحم بعد تفتيشها، وذلك بموجب الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين قادة المسلحين والحكومة السورية تحت الإشراف الروسى".

وكانت المجموعات المسلحة المنتشرة فى ريفى حمص وحماة قد سلمت المزيد من أسلحتها الثقيلة والمتوسطة قبيل إخراجهم إلى شمال سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق فى ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى الثلاثاء الماضي، يقضى بإخراج جميع المسلحين الرافضين للتسوية مع عائلتهم إلى جرابلس وإدلب بعد تسليم أسلحتهم، وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها بالإضافة إلى فتح الطريق الدولى "حمص حماة" وتأمينه من قبل وحدات الجيش.

 


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