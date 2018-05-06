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الأحد، 06 مايو 2018 04:40 ص
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وزير خارجية بريطانيا يبحث فى واشنطن ملفات سوريا وإيران وكوريا الشمالية

الأحد، 06 مايو 2018 04:00 ص
وزير خارجية بريطانيا يبحث فى واشنطن ملفات سوريا وإيران وكوريا الشمالية بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا


لندن (أ ف ب)
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يبدأ وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، الأحد زيارة تستمر يومين لواشنطن يناقش خلالها ملفات إيران وسوريا وكوريا الشمالية، حسب ما أعلن مكتبه.

ويلتقى جونسون نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، مستشار الأمن القومى جون بولتون ومسؤولى السياسة الخارجية فى الكونغرس.

تأتى هذه الزيارة فى وقت هدد الرئيس الأميركى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى الذى يحين موعد تجديده فى 12 مايو، مطالبا حلفاءه الأوروبيين "بإصلاح النواقص الفظيعة" فى الاتفاق وإلا فإنه سيعيد فرض عقوبات على طهران .

وقال جونسون إن بريطانيا والولايات المتحدة متفقتان فى ما يتعلق بكثير من مسائل السياسة الخارجية فى العالم، وأضاف "بريطانيا والولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون متحدون أيضًا فى جهودنا لمعالجة هذا النوع من سلوك إيران الذى يجعل منطقة الشرق الأوسط أقل أمانًا" بما يشمل "أنشطتها على الإنترنت ودعمها لجماعات مثل حزب الله وبرنامجها الصاروخى الخطير".

وكان جونسون أكد الثلاثاء "أهمية" الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران "فى موازاة تطويره، بهدف اخذ القلق المشروع للولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين فى الاعتبار".

 


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