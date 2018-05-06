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وزير الخارجية الأردنى يجدد رفض بلاده نقل السفارة الأمريكية للقدس

الأحد، 06 مايو 2018 03:43 م
وزير الخارجية الأردنى يجدد رفض بلاده نقل السفارة الأمريكية للقدس وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى


عمان (أ ش أ)
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جدد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، رفض بلاده قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، وتحذيره من تبعات القرار.

وقال الصفدى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفرى، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية الأردنية فى عمان – أن الأردن يرفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، ويحذر من تبعات القرار، مؤكدا أن السلام الشامل لن يكون إلا بقيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية الأردنى أنه بحث مع الجعفرى، عددا من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وإيجاد أفق سياسى لكسر الجمود فى عملية السلام وتحقيق حل الدولتين.

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الصفدى أن الأردن سيبقى يبقى دوما عونا وسندا للعراق الشقيق، لافتا إلى أن العراق عمق للأردن كما المملكة هى عمق للعراق، وأن العلاقات بين البلدين أخوية واستراتيجية،مؤكدا أن الأردن يقف مع العراق فى إعادة الإعمار كما وقف إلى جواره فى الحرب على الإرهاب.

وأشار الصفدى إلى أن زيارة وزير الخارجية العراقى إلى تأكيد عمق العلاقات بين البلدين واستمرار العمل معا من اجل تطويرها وتحسينها فى جميع المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية، وكانت فرصة لتبادل الآراء فى شتى المجالات وفتح آفاق أوسع للعلاقات.

من جهته، أكد الجعفرى أن موقف الأردن مشرف ومساند للعراق وغير متردد، وأن بلاده تحترم الدور الهاشمي، وتقدر احترام النظام الأردنى لشعبه.لافتا إلى أن الحرب على الإرهاب كانت حربا عالمية بكل المقاييس، وأن الإرهاب يحاول تشويه صورة الإسلام لكنه لا يمت له بصلة.

 


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